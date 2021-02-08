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Пенсионеры в российских мегаполисах хотят продолжить работать

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Более половины пенсионеров в российских мегаполисах хотят продолжать работать по своей специальности. Причем мужчины заинтересованы в отдыхе меньше, чем женщины. Социологи изучили 32 тыс. резюме от соискателей пенсионного возраста, сообщает телеканал «Известия». Мужчины старше 65 лет чаще всего хотят работать на руководящих позициях. Женщины больше претендуют на должность бухгалтера или администратора.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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