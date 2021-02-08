Украина обвинила Германию в поддержке России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в искажении истории и поддержке России, передает телеканал «Известия».

Дипломату не понравилась фраза политика о Второй мировой. Штайнмайер констатировал, что во время войны было убито более 20 млн граждан СССР.

Это высказывание возмутило посла Мельника. По его мнению, большинство погибших были не просто гражданами СССР, а именно украинцами.

— Таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией, — заявил Мельник.

Имя Штайнмайера носит план предоставления особого статуса ряду районов Донбасса и проведения там местных выборов. Это важнейшая составная часть Минских соглашений. Киев упорно саботирует выполнение договора по «формуле Штайнмайера».

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