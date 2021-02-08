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Кузнецова назвала основные проблемы дистанционного обучения

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В дистанционном обучении можно выделить три основные группы проблем, рассказала в интервью «Известиям» уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

«Если говорить о трудностях дистанционного обучения, я бы выделила три группы проблем. Первая — это здоровье ребенка. Мы знаем, что у 83% детей неблагоприятные психические последствия были, около 42% — депрессия. Это данные опроса Национального медицинского исследовательского центра», — сообщила омбудсмен.

Ко второй группе трудностей можно отнести недостаток технических средств связи.

«Кто-то по телефону, кто-то еще как-то учился — это тяжело достаточно было, не у каждого был ноутбук. А если многодетная семья? А если есть ноутбук, но нет возможности в отдельной комнате находиться? Технических сложностей здесь масса», — отметила Кузнецова.

Третья группа — сложности методического характера, добавила омбудсмен. Она также отметила, что были попытки улучшить ситуацию — наладить техническое обеспечение детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Кроме того, Анна Кузнецова рассказала об участии детей в незаконных митингах, недооценке виртуальных угроз и основных жалобах регионов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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