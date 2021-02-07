Медведева объяснила свои слезы во время проката Кондратюка

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, почему заплакала во время выступления своего подопечного Марка Кондратюка на Кубке Первого канала.

По словам фигуристки, это был первый раз, когда она смогла увидеть полноценные выступления спортсмена как в короткой, так и произвольной программах.

«Я знала, что существует Марк, что он очень классный, но как он катается, я не видела. Рада, что в нашем мужском одиночном катании появляются такие звездочки, которые так здорово передают эмоции. От него сегодня был мощный выброс энергии. Этим можно объяснить мои эмоции», — цитирует ее «Газета.ру» в воскресенье, 7 февраля.

Ранее Медведева не признала поражение в командном турнире Кубок Первого канала по фигурному катанию. По словам спортсменки, команда ее соперницы, чемпионки мира и Европы Алины Загитовой, была сильнее.

Команда Загитовой одержала победу на турнире, набрав 2634,95 балла. Команда Евгении Медведевой набрала 2606,21 балла, выиграв приз зрительских симпатий.