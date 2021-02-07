В Дагестане возбуждено уголовное дело против двух росгвардейцев

В домах росгвардейцев в Дагестане проходят обыски. Двух сотрудников подозревают в убийстве местного жителя. Мужчина был застрелен в отделе полиции Махачкалы. В Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела. Сотрудники военизированного ведомства задержаны. Предположительно, речь идет об убийстве Абакара Капланова, сообщает телеканал «Известия». Экс-главу поселка Новокули застрелили в субботу вечером. У Советского РОВД Махачкалы собрались десятки жителей. На место прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану генерал-майор Магомет Баачилов. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что будут приложены все усилия для полного и объективного рассмотрения обстоятельств произошедшего.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.