Площадь пожара на складе в Москве достигла 1 тыс. кв. м
Площадь пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве достигла 1 тыс. кв. м. Об этом 7 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Информации о пострадавших нет. Как сообщили в МЧС, по предварительным данным, возгорание происходит в металлическом ангаре.
На месте происшествия работают пожарные.
Обстоятельства инцидента выясняются.
О происшествии стало известно ранее в этот же день. Тогда говорилось о площади возгорания в 400 кв. м.
Накануне сообщалось о пожаре в жилом доме в городе Кандалакша Мурманской области. В результате происшествия один человек погиб.