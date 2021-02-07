Площадь пожара на складе в Москве достигла 1 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве достигла 1 тыс. кв. м. Об этом 7 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Информации о пострадавших нет. Как сообщили в МЧС, по предварительным данным, возгорание происходит в металлическом ангаре.

На месте происшествия работают пожарные.

Обстоятельства инцидента выясняются.

О происшествии стало известно ранее в этот же день. Тогда говорилось о площади возгорания в 400 кв. м.

Накануне сообщалось о пожаре в жилом доме в городе Кандалакша Мурманской области. В результате происшествия один человек погиб.