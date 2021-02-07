Адвокат Трампа Дэвид Шон попросил отложить импичмент

Адвокат Дональда Трампа Дэвид Шон попросил приостановить процедуру вынесения импичмента своему клиенту. Шон объяснил ходатайство тем, что исповедует иудаизм и соблюдает шаббат. Рассмотрение импичмента Трампу в американском сенате назначено на 12 февраля. Шаббат у иудеев начинается как раз в пятницу с заходом солнца — примерно в полшестого по времени Восточного побережья США. Если сенат затянет рассмотрение импичмента Трампу до вечера, адвокат не сможет представлять интересы бывшего президента. Представитель лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера заявил, что тот готов удовлетворить просьбу юриста. Ранее нижняя палата конгресса США вынесла импичмент Трампу, передает телеканал «Известия». Бывшего президента обвинили в подстрекательстве к мятежу после событий 6 января. Тогда толпа сторонников республиканцев ворвалась в Капитолий, чтобы помешать конгрессу утвердить итоги выборов президента США. Процесс над Трампом будет уникальным: сенат рассмотрит дело об импичменте главе государства, когда его полномочия уже истекли.

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