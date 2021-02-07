Очередной монолит неизвестного происхождения обнаружили в Турции

Жители турецкой провинции Шанлыурфа неподалеку от загадочного храмового комплекса Гёбекли-Тепе обнаружили металлическую стелу непонятного происхождения. Об этом на своей странице в Instagram сообщило новостное агентство Anadolu.

Стела выполнена из светлого материала, ее высота 3 м, а ширина — 45 см. На ней есть надпись на древнетюркском языке: «Если хочешь увидеть луну, посмотри на небо». Место обнаружения объекта оцеплено полицейскими.

Подобные стелы заметили ранее в Европе и США. Так, осенью 2020 года в американском штате Юта таинственный монолит обнаружили летчики.

Пилоты предположили, что, возможно, странный объект принадлежит NASA или же его изготовил художник «новой волны искусства», который мог быть поклонником фильма «Космическая Одиссея».

Объект исчез через несколько дней после обнаружения.