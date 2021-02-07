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Правительство расширило программу развития Республики Алтай

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Республика Алтай получит средства из федерального бюджета для решения экологических проблем на территории Акташского горно-металлургического завода. Соответствующие изменения внес премьер-министр России Михаил Мишустин в программу социально-экономического развития региона.

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«Негативная ситуация на территории предприятия связана с полувековой обработкой месторождения ртути», — говорится 7 февраля в сообщении на сайте правительства.

За десятилетия там скопились тонны тяжелых металлов, которые необходимо утилизировать, добавили в кабмине.

На разработку проекта ликвидации вреда из федерального бюджета в 2021 году направят 115 млн рублей, и еще более 1 млн рублей поступит из бюджета региона.

Объемы дальнейшего финансирования определят после разработки проекта и получения заключения государственной и экологической экспертизы. Отвечать за работу будут Минэкономразвития, Минприроды и правительство республики.

Также изменением программы предусмотрено увеличение финансирования на строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, создание регионального фонда развития промышленности. Средства перераспределят внутри программы.

Как сообщалось в декабре 2020 года, главы регионов должны предоставить в Минприроды перечень объектов накопленного вреда, подлежащих ликвидации в первую очередь. Такое поручение федеральному ведомству и главам субъектов дала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

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