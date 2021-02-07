В Грузии прошел протестный марш против карантинных ограничений

Марш против карантинных ограничений прошел в Тбилиси. Митингующие подошли к зданию парламента Грузии. Часть протестующих вооружилась музыкальными инструментами. Граждане недовольны локдауном и проблемами в экономике. Комендантский час в Грузии действует с 9 ноября, передает телеканал «Известия». Особые правила для граждан правительство продлило до 1 марта. При этом с 8 февраля власти начнут смягчать карантин. Возобновится работа транспорта, заработают ярмарки и рынки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.