Медведев и Рублев принесли сборной России по теннису кубок АТР

Сборная России по теннису досрочно выиграла Кубок ассоциации теннисистов-профессионалов. В финале турнира россиянам противостояли итальянцы, передает телеканал «Известия». Победу нашей команде принесли Даниил Медведев и Андрей Рублев. Теннисисты выиграли свои финальные встречи. Оставшийся матч в парном разряде уже ничего не решает.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.