Австралийский ведущий прогноза погоды в прямом эфире вытащил из моря труп

В Квинсленде ведущий прогноза погоды на австралийском телеканале Channel Nine Люк Брэднэм бросился на помощь утопающему в море во время прямого эфира, пишет Daily Star в субботу, 6 февраля.

Брэднэм решил, что замеченный им серфингист тонет, поэтому решил помочь. Однако когда он подплыл к нему ближе, то понял, что перед ним труп. По признанию ведущего, он был шокирован, так как впервые увидел мертвеца вблизи.

«Я даже не знал, смогу ли я доплыть, потому что порвал мышцу плеча в спортзале на этой неделе, а моя рука должна была быть перевязана», — рассказал он журналистам.

Тем не менее Брэднэм смог не только доплыть до тела, но и помочь спасателям вытащить его на берег.

Утонувшим серфингистом оказался 32-летний британец Джейк Джейкобс, который пропал на том же участке побережья вечером в четверг. В последний раз его видели заходящим в воду со своей 29-летней подругой. Позже тело девушки также обнаружили в море.

В январе стало известно, что инструктор спас ребенка после схода лавины на горнолыжной трассе в Домбае в Карачаево-Черкесии.