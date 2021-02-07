МВД назвало вероятный мотив убийства экс-главы села в Дагестане

Экс-главу дагестанского села Новокули Абакара Капланова могли убить из-за земельного конфликта, заявила 7 февраля пресс-служба регионального управления МВД в Instagram.

По предварительным данным ведомства, убийство стало следствием «конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка».

Отмечается, что на месте происшествия собрались более 300 жителей села Новокули Новолакского района. Вместе с ними находятся более 130 сотрудников правоохранительных органов с целью недопущения эскалации конфликта, добавили в пресс-службе.

Об убийстве бывшего главы села Новокули стало известно 6 февраля. Между сторонами возник конфликт в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД в Махачкале, который перерос в потасовку. В Абакара Капланова, он скончался на месте.

По данным РЕН ТВ, после убийства экс-чиновника задержан сотрудник ОМОНа. Его личность не разглашается. Официального подтверждения этой информации нет.

Троюродный брат убитого Рамазан Султанов также связал конфликт с земельным спором и рассказал, что в Капланова выпустили 38 пуль.