Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Российским вузам разрешили вернуться к очному обучению с 8 февраля
Мир
Активисты BLM сожгли флаг США на Бруклинском мосту в Нью-Йорке
Наука
Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой
Мир
Шмыгаль рассказал о планах Украины отказаться от угля к 2030 году
Спорт
«Ювентус» обыграл «Рому» в матче чемпионата Италии по футболу
Мир
FT заявила о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР
Мир
Нога Байдена успешно восстанавливается
Спорт
Состоялся второй день первого этапа Кубка мира по бахам
Мир
Судно «Фортуна» приступило к укладке труб «Северного потока – 2» в водах Дании

МВД назвало вероятный мотив убийства экс-главы села в Дагестане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-главу дагестанского села Новокули Абакара Капланова могли убить из-за земельного конфликта, заявила 7 февраля пресс-служба регионального управления МВД в Instagram.

По предварительным данным ведомства, убийство стало следствием «конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка».

Отмечается, что на месте происшествия собрались более 300 жителей села Новокули Новолакского района. Вместе с ними находятся более 130 сотрудников правоохранительных органов с целью недопущения эскалации конфликта, добавили в пресс-службе.

Об убийстве бывшего главы села Новокули стало известно 6 февраля. Между сторонами возник конфликт в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД в Махачкале, который перерос в потасовку. В Абакара Капланова, он скончался на месте.

По данным РЕН ТВ, после убийства экс-чиновника задержан сотрудник ОМОНа. Его личность не разглашается. Официального подтверждения этой информации нет.

Троюродный брат убитого Рамазан Султанов также связал конфликт с земельным спором и рассказал, что в Капланова выпустили 38 пуль.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021