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Умер победивший Мохаммеда Али боксер Леон Спинкс

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC и WBA, американский боксер Леон Спинкс скончался в возрасте 67 лет, сообщает портал BoxingScene в субботу, 6 февраля.

На протяжении последних пяти лет Спинкс боролся с раком простаты. В последние минуты жизни рядом с ним была супруга Бренда.

Леон Спинкс родился 11 июля 1953 года, является олимпийский чемпионом 1976 года, чемпион мира в тяжелой (версия WBC, 1978; версия WBA, 1978) весовой категории по версиям WBC и WBA 1978 гг. Всемирную известность ему принесла сенсационная победа над легендарным Мохаммедом Али в 1978 году.

Тогда 36-летний Али планировал завершить карьеру после этого поединка, рассчитывал на легкую победу и почти не тренировался. Однако Спинкс, для которого это был восьмой поединок на профессиональном ринге, одержал победу раздельным решением судей.

Ради реванша Али передумал завершать карьеру и в сентябре того же года победил Спинкса единогласным решением судей.

Всего Спинкс провел 46 боев, на его счету 26 побед, 17 поражений и 3 ничьи.

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