В Ленобласти проходит любительский зимний Кубок по дрифту. Соревнования проводит комплекс «Игора Драйв». Для участников подготовлена специальная ледяная трасса. В Кубке по дрифту участвуют десятки гонщиков, сообщает телеканал «Известия».

Любители заносов показывают свои навыки в постановках. В субботу, 6 февраля, были проведены квалификационные заезды. Основная борьба за победу развернется в воскресенье, 7 февраля.

Соревнования на «Игора Драйв» могут проводиться круглогодично. Комплекс вмещает 10 различных трасс для авто- и мотоспорта. Автодром может принимать гонки самого высокого мирового уровня.

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