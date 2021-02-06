Гоночный автомобиль Matra MS 670 продали в Париже за €5 млн

В Париже продали гоночный автомобиль за €5 млн. На аукцион выставили легендарную Matra MS 670. В 1972 году машина выиграла гонку «24 часа Ле-Мана», передает телеканал «Известия». Болид принес команде Matra ее первую победу в соревнованиях. Торги прошли в электронном виде, о новом владельце не сообщается.

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