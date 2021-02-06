Захарова объяснила появление аккаунта МИД России в TikTok

Министерство иностранных дел РФ уже давно планировало завести аккаунт в соцсети TikTok, такой шаг не является «данью моде». Об этом сообщила в субботу, 6 февраля, официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа», — сказала она.

Первое видео на канале МИД РФ появилось 6 февраля. На аккаунт ведомства подписались уже 310 человек.

Пресс-служба министерства опубликовала два ролика об успехе российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которые набрали за один час 177 лайков.

В начале августа Ростуризм и TikTok показали в прямом эфире самые интересные и красивые места 27 регионов России.