Bloomberg назвало «Спутник V» самым крупным прорывом со времен СССР

Агентство Bloomberg назвало «Спутник V» одним из крупнейших научных прорывов России со времен Советского Союза. Российская вакцина более эффективна, чем китайская. Страны ЕС захотели купить «Спутник V» после публикации, сообщает телеканал «Известия». В 19 государствах использование препарата уже одобрили. Директор консалтинговой компании Control Risks Оксана Антоненко считает, что успех вакцины может усилить геополитическое влияние Москвы. Ее слова приводит в своем материале Bloomberg.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.