В США задействуют нацгвардию на время суда над экс-полицейским

В США задействуют национальную гвардию на время суда над бывшим полицейским. Дерека Шовина обвиняют в непреднамеренном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, передает телеканал «Известия». Военные будут обеспечивать общественный порядок. Решение привлечь нацгвардию принял губернатор Миннеаполиса. Рассмотрение дела Шовина должно начаться 8 марта. Джордж Флойд умер после задержания в мае 2020 года. После этого в городах США вспыхнули массовые протесты и беспорядки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.