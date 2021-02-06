Супруга певца Ярослава Сумишевского скончалась после ДТП

Певец Ярослав Сумишевский сообщил, что его супруга скончалась после ДТП в одной из больниц Красноярска.

«Наташеньки больше нет с нами. Ее сердце остановилось…» — написал он в Instagram в субботу, 6 февраля.

Певец вместе с супругой Натальей попал в автомобильную аварию по дороге на концерт в конце января, сообщает РЕН ТВ. Сумишевский практически не пострадал, однако его жена получила серьезные травмы и впала в кому. У пары остался маленький сын Мирослав.

Ярослав Сумишевский — певец, музыкант и телеведущий, обладатель Золотой кнопки от YouTube. У канала исполнителя 1,2 млн подписчиков.