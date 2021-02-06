Минсельхоз исключил вероятность скачка цен на продукты

В Минсельхозе считают, что скачка цен на продукты не предвидится, сообщает телеканал «Известия».

В ведомстве утверждают, что ситуация на рынке соответствует сезонным тенденциям.

По данным Минсельхоза, некоторые товары подешевели. В частности, стоимость сахара снизилась на 1,7%. Цена подсолнечного масла уменьшилась на 1,1%.

Однако овощи и фрукты подорожали. Это связано с увеличением доли импортной продукции в магазинах.

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