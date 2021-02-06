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Fitch сохранило рейтинг России на уровне ВВВ со стабильным прогнозом

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Агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России, который остался на уровне ВВВ со стабильным прогнозом, сообщает телеканал «Известия».

Аналитики Fitch считают, что Россия преодолела угрозы COVID-19.

По словам министра финансов Антона Силуанова, решение агентства показывает, что экономика России успешно избежала негативных последствий пандемии.

Также эксперты отметили разумную налогово-бюджетную стратегию властей. По прогнозу Fitch, рост ВВП России в 2021 году составит 3%.

Агентство впервые повысило кредитный рейтинг РФ в 2019 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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