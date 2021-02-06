Fitch сохранило рейтинг России на уровне ВВВ со стабильным прогнозом

Агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России, который остался на уровне ВВВ со стабильным прогнозом, сообщает телеканал «Известия».

Аналитики Fitch считают, что Россия преодолела угрозы COVID-19.

По словам министра финансов Антона Силуанова, решение агентства показывает, что экономика России успешно избежала негативных последствий пандемии.

Также эксперты отметили разумную налогово-бюджетную стратегию властей. По прогнозу Fitch, рост ВВП России в 2021 году составит 3%.

Агентство впервые повысило кредитный рейтинг РФ в 2019 году.

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