Два человека погибли в ДТП с грузовиком и снегоходом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в результате аварии с грузовиком и снегоходом погибли два человека, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» 6 февраля.

Инцидент произошел перед Чусовским трактом на трассе ЕКАД. Как сообщил один из подписчиков группы, грузовой автомобиль задавил двух человек, которые ехали на снегоходе с привязанными к нему санками.

«Ехали по трассе, не по правилам в крайней правой полосе, без отражающих элементов, попали под фуру», — говорится в сообщении.

5 февраля в Дагестане столкнулись автобус и три автомобиля. В результате на месте аварии от полученных телесных повреждений скончалась женщина, а водитель одного из автомобилей был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями.