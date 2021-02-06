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Два человека погибли в ДТП с грузовиком и снегоходом в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге в результате аварии с грузовиком и снегоходом погибли два человека, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» 6 февраля.

Инцидент произошел перед Чусовским трактом на трассе ЕКАД. Как сообщил один из подписчиков группы, грузовой автомобиль задавил двух человек, которые ехали на снегоходе с привязанными к нему санками.

«Ехали по трассе, не по правилам в крайней правой полосе, без отражающих элементов, попали под фуру», — говорится в сообщении.

5 февраля в Дагестане столкнулись автобус и три автомобиля. В результате на месте аварии от полученных телесных повреждений скончалась женщина, а водитель одного из автомобилей был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями.

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