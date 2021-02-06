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Мост через Дон в Данкове закроют на реконструкцию

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В Данкове Липецкой области готовятся к началу реконструкции моста через реку Дон. 11 февраля планируется полностью перекрыть движение транспорта.

Построенная в 1960 году переправа находится в предаварийном состоянии. Мост разберут практически до основания: опоры усилят и сделают шире, а пролетные строения заменят. Об этом информирует Lipetskmedia.

Работы стоимостью 304,5 млн рублей должны быть завершены до конца 2021 года. Финансирование будет осуществляться в рамках программы «Уникальные искусственные дорожные сооружения».

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