МОК официально пригласил Россию на Игры-2022 в Пекин

Международный олимпийский комитет официально пригласил Россию на зимние Игры 2022 года в Пекин. В адрес Олимпийского комитета нашей страны пришел документ, который подписал президент МОКа Томас Бах, передает телеканал «Известия». Россия станет полноправным участником зимних Игр – 2022. Белая Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля будущего года.

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