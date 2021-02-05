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Китайский зонд «Тяньвэнь-1» прислал первый снимок Марса

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Китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» прислал первый снимок Красной планеты. Об этом в пятницу, 5 февраля сообщает Государственное космическое управление Китая (CNSA).

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Снимок был сделан на расстоянии 2,2 млн км.

«На снимке отчетливо видны такие знаковые формы рельефа, как равнина Марс-Асидалия, равнина Клюз, плато Зи-Меридиан, кратер Скиапарели и самый длинный каньон — Долина моряков», — отметили в управлении.

После того, как зонд сделал снимок, была успешно проведена четвертая коррекция орбиты. На данный момент «Тяньвэнь-1» находится на орбите около 197 дней. Зонт удален от Земли примерно на 184 млн км, а от Марса на 1,1 млн км. Его системы работают нормально, отметили в ведомстве.

О том, что «Тяньвэнь-1» преодолел около 400 млн км за 163 дня полета и достигнет орбиты Марса в феврале, стало известно в начале января.

Зонд был запущен 23 июля 2020 года с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан. Аппарат проработает на орбите Марса почти три месяца, после чего от него отделится модуль, который совершит посадку на территории низменности Утопия, а после проверки всех систем марсоход покинет платформу и начнет изучение планеты.

В октябре сообщалось, что Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева (ГРЦ) начал работу над концепцией сверхтяжелой ракеты «Лидер», предназначенной для полетов к Луне и Марсу. Согласно проекту ГРЦ, первая и вторая ступени ракеты должны состоять из трех центральных и шести боковых блоков.

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