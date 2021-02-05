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Магнолия на месяц раньше обычного срока зацвела в Сочи

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Из-за теплой погоды в Сочи раньше срока зацвели магнолии суланжа и кобус. Специалисты отмечают, что на цветении растений может сказаться внезапное похолодание.

Первые цветы появились в парке «Южные культуры». По традиции в числе первоцветов — камелия японская. Сейчас в парке можно заметить как карминно-красные, так и белые цветы. Также камелии могут быть розовыми и нежно-желтыми. На одном из деревьев специалисты заметили одновременно темно-розовые, пестрые и кремовые цветы.

Также началось цветение айвы японской. Для работников парка неожиданным оказалось цветение магнолий вокруг большого пруда. Первые бутоны появились под влиянием теплого февральского солнца, пишет ИА KrasnodarMedia. Насколько активным будет цветение, зависит от погоды. Если температура воздуха будет повышаться, то магнолии очень быстро покроются розовыми цветами.

В 2020 году магнолии суланжа и кобус зацвели в начале марта.

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