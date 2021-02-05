В Москве представят уникальную выставку цветных диапозитивов К.Э. Берггрена

Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева и галерея «Диалог» представляют уникальную выставку цветных диапозитивов К.Э. Берггрена 1900–1910-х годов.

Серия, вошедшая в экспозицию «Цветные осколки империи», — редкий комплекс, состоящий из более 200 раскрашенных вручную диапозитивов с видами Москвы и других регионов Российской империи, сделанных в период 1900–1910-х годов Карлом Элофом Берггреном, шведским военным, офицером Генерального штаба. Представленную коллекцию отличают необычная фотографическая технология проекционного позитивного отпечатка на стекле, собственный пристрастный взгляд автора и нетривиальный подбор сюжетов.

Берггрен служил в миссии шведского Красного Креста на территории Российской империи около 10 лет. Он был влюблен в страну, прекрасно владел русским языком и много путешествовал, открывая и исследуя самые укромные уголки Российской империи. Будучи энтузиастом фотографии, во время своих поездок он создал настоящую фотолетопись жизни России начала XX века. В официальной карьере шведского военного отсутствуют упоминания о России. Очевидно, что сведения о нем становятся более туманными после 1908 и до 1917 года — именно тогда, когда Берггрен предпринимал свои поездки по российским железным дорогам. История пребывания и путешествий К.Э. Берггрена по России полна белых пятен. По семейному преданию, он жил в России на протяжении 8–10 лет. Внук Берггрена вспоминает, что «чем больше он оставался в стране, тем лучше ему хотелось ее узнать. Это значит, что он провел в России гораздо больше времени, чем первоначально планировал».

Сюжеты представленных изображений чрезвычайно разнообразны. Особый интерес представляют многочисленные цветные виды Москвы 1900-х годов. Они составляют почти половину коллекции — 90 диапозитивов. Знание Москвы и интерес к ее древностям и колоритной повседневной жизни позволяют предположить, что К.Э. Берггрен жил в городе какое-то время и многократно в него возвращался. В архиве сохранились панорамные съемки с колокольни Ивана Великого, виды Кремля и Москвы-реки, изображения многих достопримечательностей. Точные кадры архитектуры соседствуют с непосредственными картинами городского быта.

Часть архива повествует о крымских достопримечательностях и сохранила необычные свидетельства быта крымских татар. Чрезвычайно интересна серия диапозитивов с видами недавно завоеванного Туркестанского края, которая включает также изображения жителей и древних построек Самарканда и Бухары. Еще одну группу составляют примечательные виды Кавказских гор, Тифлиса и Мцхеты и портреты местных жителей. Отдельные диапозитивы запечатлели прелесть деревни и непосредственный рассказ о традициях русской свадьбы.

Карл Элоф Берггрен с вдохновением и мастерством художника передал дух своего времени, уловил настроения последних лет империи, оставил уникальную историческую память о событиях, местах и лицах.

В рамках проекта галерея «Диалог» и издательство «Кучково поле» при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы издали книгу «Цветные осколки империи. Диапозитивы Карла Элофа Берггрена 1900 — начало 1910-х. | Colour Fragments of an Empire. Carl Elof Berggren’s Photographic Lantern Slides: 1900 — Early 1910s», в которой представлены вся коллекция диапозитивов, исследование технологии их создания, а также удивительная биография К.Э. Берггрена.