Лидер партии «Новые люди» призвал снова сделать Госдуму местом для дискуссий

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что в Государственной думе больше не должно быть преимуществ ни у одной политической силы. Такое мнение он высказал 4 февраля в эфире программы «Специальный гость» у Тины Канделаки на телеканале RTVI.

Нечаев подчеркнул, что выступает против монополии, и предложил голоса, которые одна партия получает сверху 35%, распределять между другими участниками выборов.

«Госдума должна стать реальным местом для дискуссий, а не местом, где есть одна точка зрения правящей партии. Я против политической монополии!» — заявил политик.

Нечаев также предложил отказаться от выборов по одномандатным округам и голосовать только по партийным спискам.

Политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов назвал данную инициативу конструктивной.

«Во-первых, такое решение сделает кампанию ярче, возрастет конкуренция. Во-вторых, люди наконец будут вовлечены в политический процесс, у них появится мотивация ходить на выборы, повысится явка», — сказал он в беседе с «Известиями».

Кандидат исторических наук, профессор Виталий Тепикин, в свою очередь, отметил, что предложение Нечаева реализуемо с правовой точки зрения. Для этого необходимо внести в Конституцию поправку об отказе от мажоритарной системы, при которой избрание идет по одномандатным округам, и введении обозначенного лимита мандатов для политических партий.

Политолог Александр Мищенков со своей стороны также признал, что политическая монополия вредна для страны. По его мнению, главенство одной партии ухудшает качество принимаемых решений и приводит к отрицательному отбору кадров на ключевых должностях. В то же время политолог отметил, что изменения возможны только в отдаленном будущем и на ближайших выборах система будет работать по текущим правилам.

Партия «Новые люди» была организована 1 марта 2020 года. В сентябре она участвовала в муниципальных выборах, выдвинув своих кандидатов в 12 регионах. При этом из 640 «новых людей» к выборам были допущены только 90. В Новосибирской, Рязанской, Калужской и Костромской областях они успешно прошли в заксобрания. В Томске на выборах в городскую думу «Новые люди» обошли парламентские партии, набрав 15% голосов. В этом году партия впервые примет участие в выборах в Государственную думу.