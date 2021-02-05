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В РАН рассказали об испытаниях препарата от COVID-19 на основе антител

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Доклинические исследования препарата для лечения коронавируса на основе антител уже завершены. Об этом в пятницу, 5 февраля, в ходе пресс-конференции сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин.

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Он отметил, что сейчас готовится серия органических клинических испытаний.

По словам Чехонина, препарат от COVID-19 на основе нейтрализующих антител позволяет полностью блокировать вирус, особенно на ранних этапах развития заболевания.

«В России подобные работы проводятся на разных площадках, наиболее продвинутым является опыт института биоорганической химии им. Овчинникова и Шемякина под руководством Александра Габибова», — уточнил вице-президент РАН.

В конце 2020 года глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что начать испытания препарата для лечения коронавируса на основе антител на людях планируется осенью 2021 года.

По его словам, в России может появиться несколько препаратов для лечения коронавируса на основе антител. В то же время, как ожидается, такие лекарственные средства будут в разы дороже вакцины.

21 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 21 декабря сообщал, что в стране уже зарегистрировано более 10 препаратов для лечения коронавируса.

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