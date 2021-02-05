Умерла возлюбленная Владимира Высоцкого Иваненко

В Москве на 80-м году жизни скончалась возлюбленная актера, поэта Владимира Высоцкого, актриса Татьяна Иваненко. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 5 февраля.

Обстоятельства ее смерти устанавливаются.

Иваненко — советская актриса, артистка Театра драмы и комедии на Таганке с 1966 до конца 1990-х годов. Она также сыграла в фильмах «Внимание, цунами!» (1969), «Впереди день» (1970) и в эпизодах ряда других кинолент.

Роман поэта и актрисы, вероятно, начался в 1966 году, когда она пришла работать в театр. Он продолжался несколько лет. Считается, что Высоцкий посвятил возлюбленной песню «Как все, как это было».

В сентябре 1972 года артистка родила дочь Анастасию. В ее свидетельстве о рождении указана фамилия Иваненко. Однако театральные коллеги актеров отмечали, что девочка — дочь Высоцкого. Сама актриса не скрывала, что ребенок родился от него.