Пожар произошел в автосервисе на севере Москвы

В московском районе Западное Дегунино загорелся автосервис. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

Возгорание произошло по адресу: Ильменский проезд, дом 8, корпус 3. Прибывшие на место спасатели установили, что горит одноэтажный автосервис. Изначально пожару присвоили высший ранг сложности, позднее он был снижен до первого.

В здании находились 10 газовых баллонов, пожарные в целях безопасности были выведены наружу, пишет РЕН ТВ.

Благодаря усилиям пожарным в 8:13 пожар был локализован, а в 8:20 — полностью потушен, пишет RT. Площадь возгорания составила 300 кв. м, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Сведений о пострадавших не поступало. Движение по Ильменскому проезду из-за пожара перекрыто, отмечает телеканал «360».

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что здание «Почты России» загорелось в городе Шахты Ростовской области. Пожар распространяется на площади в 200 кв. м.