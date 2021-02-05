В раздевалке МХТ имени Чехова обнаружили тело мужчины

В Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова обнаружили тело 60-летнего мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 5 февраля.

Погибшего нашел в раздевалке на кушетке пришедший на работу сотрудник театра. В настоящее время личность покойного установлена, однако телеканал не называет его имя.

Внешние признаки насильственной смерти не были выявлены.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

В середине января СМИ сообщали, что в одной из квартир на востоке Москвы были обнаружены тела двух братьев с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

По данным ГУ СК России по Москве, братья были 1959 и 1962 годов рождения. В квартире не обнаружили следов борьбы, порядок не был нарушен, а входная дверь была заперта изнутри.