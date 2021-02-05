РФ и Белоруссия работают над созданием электрокара
Россия и Белоруссия работают над строительством электрокара. Прототип машины уже готов, он проходит тестирование, сообщает телеканал «Известия».
Разработки проходили в рамках программы Союзного государства. Все компоненты устройства машины отечественные.
Развитию совместного проекта поможет разработка «Кама-1». Российский электрокар прошёл испытания и сертификацию.
Совместный электрокар станет первым подобным проектом. В будущем планируют построить электрические грузовики.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.