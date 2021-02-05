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Суд начнет рассматривать дело об оскорблении Навальным ветерана

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5 февраля суд начнет рассматривать дело об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны блогером Алексеем Навальным, напоминает телеканал «Известия».

Дело было возбуждено из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. Навальный оставил под роликом комментарии, носящие заведомо ложный характер и порочащие честь и достоинство ветерана.

В конце августа 2020 года суд приостановил процесс в связи с болезнью блогера. Тогда он находился на лечении в Германии. В минувшие выходные Навальный вернулся в Россию и был задержан.

Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Если его вина будет доказана, ему могут назначить штраф или обязательные работы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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