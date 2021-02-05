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Сергею Чигракову исполнилось 60 лет

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Сергею Чигракову исполнилось 60 лет, сообщает телеканал «Известия».

Автор песен, поэт, певец и мультиинструменталист — на музыке и текстах «Чижа»
выросло не одно поколение. Любовь к музыке Сергей бережно хранит с самого детства.

— Первые пластинки, услышанные в детстве. Пункт второй: музыкальная школа по классу аккордеона. Пункт третий: музыкальное училище по тому же классу плюс оркестровое дирижирование. Пункт четвёртый: параллельное увлечение рок-н-роллом, — рассказывает основатель и лидер рок-группы «ЧИЖ & CO».

С рок-н-роллом Сергея познакомил старший брат.

— Потом по окончании музыкального училища я приехал в Санкт-Петербург, где поступил во ЛГИК и окончательно уверился в своей любви к рок-н-роллу. Но любовь к музыке шла параллельно, не к рок-н-ролльной, к классической, — говорит артист.

Концерт «Чиж&СО» — это всегда событие.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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