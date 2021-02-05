Ракете «Сармат» готовят испытательную базу в Красноярском крае

В тайге Красноярского края началось строительство инфраструктуры для летных испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» (стратегический комплекс РС-28).

Согласно планам (есть в распоряжении «Известий») создание инфраструктуры первой очереди в Северо-Енисейске должно быть закончено в конце 2022 года. Строительство поручено Главному военно-строительному управлению № 14, которое специализируется на возведении стратегических объектов, в том числе и для РВСН.

Как указывается в документах, смета работ подготовительного периода (он должен быть закончен в апреле текущего года) предусматривает вырубку леса на обширной территории и создание сети временных грунтовых дорог. В январе ведомство заключило договор на аренду строительной и лесозаготовительной техники на сумму более 40 млн рублей.

Ранее представители Минобороны РФ сообщали, что «Сарматы» будут развернуты в ракетных дивизиях у поселка Домбаровский в Оренбургской области и города Ужура Красноярского края. Встать в строй первые серийные изделия должны в 2022 году.

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«Сармат» летит в тайгу: новейшей ракете готовят испытательную базу