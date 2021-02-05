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Мошенники стали предлагать россиянам «выплаты от ЦБ РФ в пандемию»

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Злоумышленники стали предлагать россиянам получить выплату от имени Банка России, которая якобы направлена на поддержку период пандемии. В ЦБ подтвердили, что сайт с данным предложением является мошенническим, и принимает меры для его блокировки.

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Информация о материальной поддержке граждан распространяется под видом рекламы в Facebook, при этом в сообщении используется символика Банка России. При переходе на сайт объявления открывается приказ за подписью «замначальника Туллина Д.В.», в котором сказано о «единоразовой выплате за счет социальной выплаты от Центрального управления Банка РФ».

Мошенники уверяют, что соцвыплата в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей на каждого члена семьи предназначена для поддержания экономического положения россиян в период пандемии. Для получения денег злоумышленники предлагают ввести данные карты, включая CVC-код.

В пресс-службе Банка России заявили, что ЦБ не выплачивает деньги гражданам.

«Данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта», — пишет «РИА Новости» в пятницу, 5 февраля.

Накануне эксперты рассказали о новом способе мошенничества с помощью Telegram. Так, в мессенджере появился бот, который позволяет подменять номера исходящих вызовов и менять голос.

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