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Если нельзя решить проблему, то можно довести ее до абсурда, побегать по кругу, отчитаться и затаиться. Помните, в телефильме «Люди и манекены» у Аркадия Райкина есть чрезвычайно смешная по форме, но печальная по сути миниатюра «Насосы и колеса». Если в Комаринске нужны насосы, а из Белибердинска их не доставили, а в самом Белибердинске их нет и не предвидится — можно «запустить дурочку». То есть писать, отвечать, загружать почту, тянуть резину. А за это время или насосы отменят, или министерство ликвидируют. В итоге и вовсе можно свести требование к вопросу: «Где вы были с восьми до одиннадцати»?

Уже несколько месяцев мы наблюдаем за кампанией по сдерживанию цен на продовольствие. На первом круге чиновники договорились с торговлей о заморозке на определенном уровне стоимости некоторых социально значимых товаров. В декабре цены на них снизились, но незначительно. В январе и вовсе застыли. Впрочем, на фоне падения спроса они бы сделали это и сами, но миссия не выполнена.

Выполнима ли?

Да, решили в министерстве экономического развития. Глава ведомства доложил в четверг президенту о новом механизме по регулированию и сдерживанию цен на продовольствие. Из большого количества фраз, произнесенных чиновником, в головах у граждан осело «повышение экспортных пошлин на зерно», сокращение экспорта. Периодически мелькало и слово «демпфер», которое слух хотя и воспринял как отдаленно знакомое в связи с ценами на топливо, но в сознании не закрепил. Но именно в этой детали притаились возможные проблемы, по сравнению с которыми подорожание некоторых товаров покажется мелким неудобством.

Итак, вчера СМИ сообщили, что в Хабаровске торгуют бензином «из-под полы» по спекулятивным ценам, а также продают очереди на АЗС. Местные власти уверяют, что причиной дефицита топлива в городе стал ремонт НПЗ. Так ли это? Возможно. А, возможно, объяснение нужно искать в другой плоскости. Например, в резком росте оптовых цен на бензин, что уже отражается и на рознице, что стало следствием механизма демпфера на топливном рынке.

Нефтяники смахивают скупую слезу: им низкие цены, вроде, поперек кошелька, поскольку за этим следует расплата. В прошлом году из-за механизма демпфера они перевели в бюджет сотни миллиардов рублей. Но цены, как Шура в «Служебном романе», вырвались из бухгалтерии. Однако на все призывы пересмотреть условия нефтяники получают жесткий ответ: «Рано». Может быть, когда-нибудь, наверное. Особенно усердствует Минфин. Его можно понять. Как и его нежелание идти на попятную: ведь сколько убеждали, что вот оно, спасение.

Хорошо, Бог с ними, с нефтяниками. Все-таки не последний ломоть без соли доедают. Но для рынка зерна и производителей (а потом и потребителей) новый механизм может быть подобен катастрофе. Во-первых, вообще странно распространять схемы для нефтяников на отрасль совершенно с другими базовыми условиями, например, с довольно косвенной зависимостью от внешних цен.

Более того, сама стоимость зерна на ценообразование продовольствия влияет некритично, обсуждали вчера эксперты. Так, доля зерна в булке хлеба, говорили они, составляет всего 12%, в кормах для птицы фуражная пшеница занимает 25–30%. И самый высокий добавленный эффект продовольствие получает в момент своего путешествия от поля до прилавка.

Другое дело, кстати, влияние импорта, поскольку приходится много закупать за рубежом. И тут чувствителен курс рубля, который существенно понизился в прошлом году к основным валютам. Не пойти ли в этом направлении? Нет, поскольку низкий курс в кризис помогает бюджету выполнять обязательства. Кто же покусится на святое?

Во-вторых, есть расхожая фраза: у сельхозпроизводителей две беды — плохой урожай и слишком хороший урожай. В первом случае надо выкручиваться с кредитами, во втором — решать проблемы низких цен, хранения, для которого нет достаточных мощностей и это дорого. В какой-то момент выдохнули — наладили инфраструктуру для экспорта, вышли в лидеры по продаже зерна за рубеж. И вот опять.

Ограничить экспорт — значит снова загнать производителей зерна в условия, когда их продукция опять начать гнить. Поможет это сдерживанию цен? Вопрос, естественно, риторический. Зато удар будет нанесен смежным отраслям — производству удобрений, сельхозмашиностроению и т.д. Отличный ход в условиях кризиса. Кстати, эксперты утверждают, что сейчас проблемы дефицита зерна нет. Зато есть проблемы перепроизводства муки. Тем более странно, что в жернова продовольственной темы попал именно этот сектор.

Да и реальна ли именно проблема цен на продовольствие? Безусловно. Но она — не экстренная, а фундаментальная. И дело не в пресловутых сахаре и масле, которые действительно подорожали. Повышенное раздражение этот факт вызвал, уверена, из-за общей ситуации с коронавирусом, стресса от изоляции, падения доходов.

Возможно, наивную вещь скажу, но разве является задачей государства регулирование рыночных отношений производителей, продавцов и покупателей? Зависит от того, фундаментально это или экстренно. Так, государство должно создать основу в виде условий для производителей, торговли, чтобы развивалась конкуренция, а людям — чтобы имели, на что покупать. 20 млн человек (плюс-минус) продолжают жить за чертой бедности, примерно на 10 тыс. рублей в месяц. С такими доходами, извините, любые цены будут неподходящими и неподъемными.

А бороться с экстренными проблемами лучше не давним методом «не пущать» и запрещать. Почему бы не посмотреть на опыт других стран, где временно снижаются налоги — например, тот же НДС. Ладно, хотите заморозить цены на ряд социально значимых товаров? Предоставьте субсидии производителям (вроде, по демпферу обещают, но по сложной схеме) и торговле. При этом заключается соглашение с торговлей, которая непонятно что извлекла из этого.

Не сильно помогла заморозка цен? Давайте демпфер в виде сложной схемы. А там — доложили наверх, поставили заплатку и до следующего обострения. Как у Райкина: «Самолет с колесами потерпел крушение, Сидоров катапультировался, колеса раскатаны населением по аулам, коллектив снова сел на трудовую вахту».

Автор — журналист, обозреватель газеты «Известия»

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