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Индустриальный парк появится в окрестностях Рязани

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Корпорация развития Рязанской области выделила более 4 млрд 296 млн рублей на строительство индустриального парка «Рязанский». Информация об этом появилась на сайте информационной системы в сфере закупок.

Средства будут выделены по государственной программе «Экономическое развитие». До конца 2022 года потенциальному подрядчику предстоит выполнить работы по устройству дорожной одежды автомобильных дорог, провести трубопроводы и возвести искусственные сооружения. Об этом сообщает 62INFO.ru.

Также необходимо обустроить автомобильную дорогу и благоустроить территорию. Индустриальный парк «Рязанский» расположится вблизи трассы М-5 на выезде из Рязани по направлению в Москву.

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