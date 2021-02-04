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В Воронеже мужчина выпал из окна на коляску с ребенком

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Мужчина выпал из окна 17-этажного жилого комплекса «Звездный» в Воронеже на женщину с коляской, в которой был пятимесячный младенец. Мужчина и ребенок погибли. Об этом сообщили СМИ в четверг, 4 февраля.

Как отметили на телеканале РЕН ТВ, на месте работают скорая помощь, реанимация и сотрудники полиции.

На записях с видеокамер наблюдения видно, как молодая мама идет по тротуару с коляской и собирается переходить улицу, в этот момент сверху падает мужчина. Он упал на коляску. Мужчина скончался на месте. Ребенка выбросило от удара на дорогу, его мать успела тут же поднять младенца, однако он получил серьезные травмы. Ребенок умер в машине скорой помощи.

На данный момент медики оказывают помощь матери погибшего ребенка. Она находится в состоянии шока, ей вкололи успокоительное.

Как рассказали соседи погибшего, 30-летний мужчина жил один в квартире, которая находится на последнем этаже.

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