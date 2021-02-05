Определение местоположения мобильного телефона и тайна связи — это очень чувствительные для каждого человека понятия. Все мы хотим знать, как защищена наша частная жизнь, кому и при каких обстоятельствах может стать известно наше местоположение.

Итак, кто и как может узнать, где вы находитесь?

Конечно, об этом могут знать ваши друзья и знакомые, любой человек, которому вы сами дали разрешение определять ваше местоположение. Инструментов для этого масса — мессенджеры, социальные сети, приложения. Нажимаете пару кнопок, явно выражаете свое согласие, и вот на экране телефона вы видите себя и подругу, которая едет к вам на встречу, и она тоже дала согласие на трансляцию своей геопозиции.

Еще о том, где вы находитесь, знают крупные IT-компании. Apple, Google, Facebook и прочие, собирающие большие данные с вашего разрешения. Да, именно с вашего разрешения, которые вы им дали, согласившись с правилами использования. Есть нюанс — эти данные не персонифицированы, то есть там не написано, что Михаил Иванов сейчас находится в Сокольниках. Там хранятся данные о том, что человек 28 лет, которому нравится музыка «Грота», 28 декабря был в Икее и купил там шкаф, обычно проводит ночь в Кузьминках и работает на Теплом Стане, сейчас находится в Сокольниках.

Еще данные о вашем местоположении могут получить органы, занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью, если вы подозреваетесь в совершении тяжкого преступления определенных составов.

В остальных случаях никто ни при каких условиях не может получить эти данные. Хорошо ли это? Нет. Допустим, вы на незнакомой дороге в метель попадаете в ДТП, ваши спутники тяжело ранены, счет идет на часы. Вы звоните в 112 и просите быстрее приехать «скорую». У вас спрашивают адрес. Вы понятия не имеете, где вы. В некоторых случаях даже регион уверенно не назовете, а ведь «скорой» нужно точное место. Вы просите, умоляете определить ваше местоположение, ведь погибнут люди, но на той стороне только разводят руками.

Еще пример. В Москве прошли митинги протеста, и многие заметили знаменитое видео, на котором молодой парень дерется с омоновцами. Этот парень пустился в бега и его быстро ловят в лесу в Псковской области. При этом полиция с высокой точностью и в полном соответствии с законом определяет его местоположение, так как он является подозреваемым по уголовному делу с определенным составом преступления. Если же в лес уходит бабушка и там она потеряется, то ни полиция, ни ФСБ — никто не имеет законных оснований на определение ее местоположения. И бабушка вынуждена будет умирать в лесу.

В 2020 году, по данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», а сюда стекаются данные примерно о 15–18% от всех пропаж по стране, погибли 976 человек с включенным мобильным телефоном. Таким образом предполагается, что общее число погибших с включенным телефоном по России в год составляет около 5,5 тыс. человек.

Для того, чтобы решить вопрос, председатель организации Григорий Сергеев, начиная с 2011 года на разных уровнях поднимал эту проблему и в 2017 году обсуждал ее на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Итогом встречи стало поручение главы государства, во исполнение которого рядом сенаторов был инициирован законопроект. Согласно ему, в законе «О связи» прописывается понятие «место нахождения радиоэлектронных средств оператора связи, с помощью которых осуществляется подключение пользовательского оборудования абонента к сети подвижной радиотелефонной связи, и положение пользовательского оборудования абонента относительно радиоэлектронных средств».

Это понятие отнесено к категории услуг связи, а не данных об абоненте. Этим же законопроектом вносятся изменения в закон «Об оперативно-разыскной деятельности», согласно которым органы ОРД могут оперативно запросить данные о местоположении телефона человека у оператора связи в случае, когда пропал человек и об этом имеется заявление в полицию.

В результате после принятия законопроекта полиция сможет оперативно, в течение нескольких часов, узнавать достаточно точное местоположение пропавшего человека, и его можно будет спасти. Таким образом, выравниваются шансы на обнаружение в лесу подозреваемого в совершении преступления парня, пострадавших в ДТП и пропавшей бабушки.

Доработанный сейчас Минцифры России законопроект «О связи» напрямую запрещает передачу содержания переговоров или сообщений, передаваемых с использованием мобильных устройств, без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения. Также исключены полномочия правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации. При этом для ранее включенной в текст законопроекта нормы, предусматривающей возможность получения по запросу правоохранительных органов сведений о геолокации мобильных устройств, введено уточнение, что данные сведения могут предоставляться только с оборудования операторов связи.

Отдельно следует сказать, что все эти изменения не имеют отношения ни к нарушению защиты приватности людей (она как была, так и остается), ни к возможности отследить местоположение тех, кто занимается противоправной деятельностью (эта возможность также давно у правоохранительных органов есть и остается). Они касаются только попавших в беду людей, которые обретут уверенность: их найдут, им помогут.

Автор — координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

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