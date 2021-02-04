В Британии запретили вещание китайской телесети CGTN

В Великобритании запретили вещание Китайской глобальной телевизионной сети CGTN. Медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у Star China Media Ltd. Формальной причиной стало то, что лицензиат не нес никакой ответственности за содержание новостных выпусков на канале CGTN, передает телеканал «Известия». Одновременно китайской стороне отказали в переводе права на вещание в Британии на головную корпорацию телеканала. В Лондоне считают, что телеканал контролирует Компартия Китая. CGTN — англоязычный новостной канал, который отделился от ССTV. У британских властей есть другие претензии к китайской телесети. В Лондоне недовольны, как CGTN освещал беспорядки в Гонконге. Регулятор Ofcom думает ввести санкции против китайского канала.

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