Проходящий по делу о смертельном ДТП брат главы Северной Осетии покончил с собой

Брат главы Северной Осетии Кабзек Битаров совершил самоубийство. Об этом сообщил в четверг, 4 февраля, телеканал РЕН ТВ.

В декабре прошлого года Битаров стал участником ДТП, в котором погибла семья из четырех человек. Land Cruiser Битарова протаранил ВАЗ, в котором находились двое взрослых и двое детей, на 382 км автодороги «Кавказ» в Зольском районе Кабардино-Балкарии.

В результате столкновения вся семья погибла. Водитель иномарки не пострадал.

После ДТП Битаров прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что алкоголя в его крови не было. Было возбуждено уголовное дело.

В середине декабря 2020 года сообщалось, что в Кабардино-Балкарии в результате ДТП погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Сообщалось, что авария произошла на автодороге Аргудан–Александровская Майского района. Столкнулись автомобиль Volkswagen и пассажирская «газель», следовавшая по маршруту Нальчик–Терек.