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Простаивающий молодежный центр восстановят в Хабаровском крае

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В Советско-Гаванском районе Хабаровского края намерены восстановить простаивающий молодежный центр «Западный», расположенный в поселке Заветы Ильича. Соответствующее поручение врио главы края Михаил Дегтярев дал в ходе поездки в район.

«Лагерь «Западный» должен быть возрожден. В этом виде или другом, но он должен жить. Имея такую базу, имея землю на берегу моря, надо использовать это для отдыха и оздоровления детей. А что касается денег и организационных вопросов — мы решим», — цитирует врио губернатора ИА AmurMedia.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства края, ранее в центре «Западный» круглогодично отдыхали и получали навыки юные жители Советско-Гаванского, соседнего Ванинского и других районов края.

По словам директора Марины Пягай, проводилось восемь смен — январская, февральская, летние и осенние. В центре проходило множество мероприятий – фестивалей, конкурсов, слетов рабочей и служащей молодежи.

Организация профильных смен была запрещена с 1 января 2020 года по заключение Ростехнадзора. Здание уже не отвечало требованиям безопасности.

Эксперты предварительно оценивают реконструкцию «Западного» в 300 млн рублей. Коллектив центра уже подготовил эскизы того, как он может выглядеть после обновления.

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