Рабочего осудят за гибель ребенка при покосе травы в Самарской области

В Самарской области завершили расследование в отношении тракториста, которого обвиняют в гибели ребенка. Сотрудник дорожно-эксплуатационного управления вел покос травы и не заметил мальчика на обочине.

Трагедия произошла на территории Богатовского района в июне 2020 года. Мужчина управлял уборочной машиной и выполнял работы по скашиванию травы и кустарников на обочинах дороги. По версии следствия, в жилой зоне поселка Буревестник обвиняемый задел косилкой несовершеннолетнего, который находился в высокой траве у обочины. От полученных травм ребенок скончался на месте, пишет НИА «Самара».

Уголовное дело было возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. Материалы дела направлены в федеральный суд Богатовского района для рассмотрения по существу.