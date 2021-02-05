В России в 2020 году вырос спрос на вакансии водитель и грузчик

Самыми популярными поисковыми запросами вакансий в 2020 году в России стали водитель, продавец и грузчик, сообщили «Известиям» 5 февраля в аналитическом центре «Авито Работа».

По сравнению с 2019 годом число вакансий по самым востребованным у пользователей специальностям возросло на 27%, а конкуренция среди соискателей увеличилась на 38%.

Чуть менее востребованными среди соискателей оказались вакансии рабочий и инженер.

При этом на объявления о найме водителей приходится 6% от всех вакансий в России. Далее следуют продавец (5%), грузчик (4%), рабочий (2%) и инженер (1%).

Кроме этого, количество вакансий по этим специальностям за год увеличилось на 27%. В частности, грузчики стали востребованнее у работодателей на 54%, а водители — на 30%.

Вместе с тем аналитики отмечают увеличение конкуренции среди соискателей: самые большие темпы роста конкуренции среди водителей (+45% откликов по сравнению с предыдущим годом) и грузчиков (+43%).

Как уточняется, самые большие медианные зарплаты (39 тыс. рублей) предлагают водителям и инженерам, причем в обоих случаях за год они выросли на 11%. На 8% повысился средний размер вознаграждения, которое предлагают продавцам (27 тыс. рублей). У грузчиков и рабочих медианные зарплаты остались на прежнем уровне по сравнению с 2019 годом и составили 25 тыс. рублей и 30 тыс. рублей соответственно.

«Самыми востребованными группами массовых профессий у российских работодателей по итогам 2020 года (в порядке убывания количества вакансий) стали «Строительство», «Производство,сырьё, с/х», «Продажи» и «Транспорт, логистика». Таким образом, мы видим разрыв между потребностями работодателей и желаниями кандидатов — в первую очередь, в сфере строительства», — отметил руководитель по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Он пояснил, что это связанно с сезонностью строительного бизнеса и более высоким порогом входа: не все соискатели готовы на тяжелую физическую работу, к тому же требующую определенных навыков обращения с материалами и инструментами. Работодатели, в свою очередь, не могут допускать простоя из-за отсутствия трудовых мигрантов и стремятся найти им замену.

Популярным среди соискателей по итогам 2020 также оказался раздел «Работа без опыта, студенты». А вот по динамике количества откликов на вакансии за прошедший год лидируют группы профессий «Госслужба, НКО» (+77% запросов), «Домашний персонал» (+63%) и «ЖКХ, эксплуатация» (+59%).

В начале декабря прошлого года сообщалось, что среди вакансий, связанных с новогодними праздниками, наиболее востребованной работодателями профессией оказался продавец. Чуть менее оказалась востребована работа для студентов и не требующая опыта по специальности.