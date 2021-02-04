SpaceX вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 19-й группой интернет-спутников Starlink. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передает телеканал «Известия». В составе группы насчитывается 60 аппаратов. Всего на орбите находится более 1 тыс. спутников Starlink.

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