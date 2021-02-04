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Аттракционы возобновят работу в парках Омска из-за потепления

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В городских парках Омска на три дня включат аттракционы. По данным синоптиков, в городе ожидается теплая погода.

В парке имени 30-летия ВЛКСМ планируют запустить аттракционы «Драконы», «Колесито», «Светофор», «Ракушки», а также колесо обозрения. В Советском парке включат «Веселые горки» и колесо обозрения. Кроме того, для горожан останутся доступными зимние аттракционы «Тюбинг-кросс».

Специалисты уточнили, что для безопасной эксплуатации аттракционов необходима температура воздуха выше -10 градусов. При похолодании аттракционы будут закрыты, пишет ИА «Омскрегион». Согласно прогнозам, с 5 по 7 февраля в регионе ожидается теплая погода с дневной температурой +2 градуса.

Посетить парки горожане смогут с 11 до 18 часов в течение трех дней оттепели.

Специалисты напоминают, что во время потепления и при перепадах температур на улицах может образоваться гололедица. Кроме того, возникает риск нависания сосулек на крышах.

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