В России за пять лет количество киберпреступлений выросло в 11 раз

По данным Генпрокуратуры, в России выросло количество киберпреступлений. За пять лет показатель увеличился в 11 раз. В 2020 году зарегистрировали 510 тыс. подобных случаев. Часто злоумышленники воровали данные с банковских карт и электронных кошельков. Кибератаки составляют 25% в общем числе преступлений. Обычно мошенники ищут жертв через интернет. Отмечается рост правонарушений в сфере интернет-безопасности в Саратовской, Омской областях и Пермском крае.

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